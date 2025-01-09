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США не будут представлены в исполнительном комитете ВАДА
Причиной стала неуплата взносов
фото - flashscore.com.ua
Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) завили, что США не будут представлены в исполнительном комитете организации в связи с неуплатой взноса за 2024 год.
"ВАДА подтверждает, что не получило взнос в бюджет за 2024 год от США в срок до 31 декабря 2024 года. Согласно статье 6.6 устава ВАДА, представители государственных органов страны, которая не заплатила взнос, не имеют права входить в состав совета учредителей или исполнительного комитета.
Таким образом, 1 января каждого года любой член совета учредителей или исполнительного комитета, представляющий страну, которая не заплатила ежегодный взнос за предыдущий год, автоматически теряет своё место", — приводит The Guardian текст заявления ВАДА.
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