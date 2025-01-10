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Владислав Гераскевич финишировал на 14-м месте в седьмом этапе Кубка мира по скелетону

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Не самый лучший результат

Владислав Гераскевич финишировал на 14-м месте в седьмом этапе Кубка мира по скелетону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В швейцарском Санкт-Морице состоялся седьмой этап Кубка мира по скелетону. Среди украинцев в нем приняли участие Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк.

На первом проезде Владислав показал 34-е время на разгоне - 5.12 секунд и занял 16-ю позицию перед второй попыткой (1:08.46 минут).

Ярослав Лавренюк финишировал на 27-м месте и не смог отобраться во второй проезд.

Во второй попытке Гераскевич улучшил свой результат на две позиции и завершил этап на 14-м место со временем в 1:08.21 минут, что является его самым низким результатом в сезоне Кубка мира.

Кубок мира 2024/25. 7-й этап (Санкт-Мориц)

1. Мэтт Уэстон (Великобритания) + 2:14.61 минут

2. Кристофер Грёттер (Германия) + 0.54

3. Амедео Баньис (Италия) +0.56

...

14. Владислав Гераскевич (Украина) +1.52

27. Ярослав Лавренюк (Украина) 1:09.08 - после первого проезда

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