Пятикратный олимпийский чемпион лишился всех медалей из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Пятикратный олимпийский чемпион лишился всех медалей и дома.

Напомним, что сейчас в объявлен режим чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе. Огонь охватил 11 000 га, более двух тысяч строений уничтожены.

Гэри Холл участвовал в Олимпийских играх в Атланте, Сиднее и Афинах, завоевав пять золотых, три серебряных и две бронзовые медали. В том числе в 2000 и 2004 годах он стал победителем в одиночном разряде по плаванию вольным стилем на 50 метров.

Он также достиг трехкратного титула чемпиона мира в эстафетном плавании.

Пока непонятно, когда пожары удастся укротить.