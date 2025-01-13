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Украинская акробатка Новосад завершила профессиональную карьеру
Спасибо за отличные выступления
Фото: Корреспондент
Украинская лыжная акробатка Анастасия Новосад объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Энвер Аблаев в комментарии для Суспільне Спорт.
Спортсменка не соревновалась с 2023 года, решив полностью сосредоточиться на семье. Сейчас стало известно, что в акробатику Анастасия уже не вернется.
Напомним, что на последнем в своей карьере чемпионате мира в 2023 году украинка завоевала две "бронзы" — в личном и командном турнирах.
Также Новосад - трехкратный призер этапов Кубка мира по лыжной акробатике в одиночных турнирах. Лучший результат - золото на этапе в Руке сезона 2021/2022.
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