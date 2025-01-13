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Сборная Украины назвала состав на первый этап Кубка мира по лыжной акробатике
Произошли небольшие изменения
Сборная Украины по лыжной акробатике определилась с составом на первый этап Кубка мира, который состоится в американском Лейк-Плэсиде.
Американский этап станет первым в новом сезоне Кубка мира в лыжной акробатике и состоится 18 января 2025 года.
Всего на первом этапе Кубка мира Украина была представлена девятью лыжными акробатами - шесть мужчин и три женщины.
Состав команды
Мужчины: Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский, Владимир Кушнир, Максим Кузнецов, Ян Гаврюк и Захар Максимчук.
Женщины: Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк.
Кубок мира-2025 является подготовительным этапом на зимние Олимпийские игры-2026.
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
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