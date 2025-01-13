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Международная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян и белорусов

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Продолжение изоляции для спортсменов

Международная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян и белорусов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Совет Всемирной федерации кёрлинга (World Curling) принял решение продлить отстранение россии и Беларуси от участия в международных соревнованиях до конца сезона‑2024/2025. Об этом пишет пресс‑служба организации.

"Совет продолжает отслеживать обеспокоенность ассоциаций‑членов и спортсменов, а также действия других спортивных органов, касающиеся потенциального возвращения (отстранённых сторон) к соревнованиям, и оставляет за собой право пересмотреть своё решение в случае необходимости", — говорится в пресс‑релизе.

Напомним, что в июле спортсмены были отстранены до окончания 2024 года.

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