Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Международная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян и белорусов
Продолжение изоляции для спортсменов
Совет Всемирной федерации кёрлинга (World Curling) принял решение продлить отстранение россии и Беларуси от участия в международных соревнованиях до конца сезона‑2024/2025. Об этом пишет пресс‑служба организации.
"Совет продолжает отслеживать обеспокоенность ассоциаций‑членов и спортсменов, а также действия других спортивных органов, касающиеся потенциального возвращения (отстранённых сторон) к соревнованиям, и оставляет за собой право пересмотреть своё решение в случае необходимости", — говорится в пресс‑релизе.
Напомним, что в июле спортсмены были отстранены до окончания 2024 года.
Популярное сейчас
- Шахтер проиграл Металлисту 1925 еще и конкуренцию за базу Emily Resort
- Макуана прокомментировал свой возможный переход в клуб УПЛ
- Пидручный прокомментировал результаты смешанной эстафеты Оберхофа и подвел итоги всего этапа
- Барком-Кажаны уступили Катовице в 20-м туре Плюс-лиги
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО