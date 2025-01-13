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Чемпионка Украины по академической гребле выехала в Россию

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Она служила в Национальной гвардии Украины

Чемпионка Украины по академической гребле выехала в Россию

Новина українською

Гребчица Лариса Жалинская выехала из Украины и уехала в Россию.

Напомним, что спортсменка служила в Национальной гвардии Украины. В интервью RT рассказала, почему уехала в Москву.

"Сегодня мои действия многие квалифицируют как побег в Россию, но я бы не считала это побегом. Я бы это назвала возвращением на родину, на историческую родину. Я являюсь русской по национальности, мой родной город — это город Приморск Запорожской области Российской Федерации, я всегда была русскоязычная.

Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставлять отпуска с правом выезда за границу, в том числе по туристическим путевкам. Поэтому мною была приобретена туристическая путевка в Чехию. Также я подстраховалась, оформила второй загранпаспорт, не известив об этом воинскую часть.

Именно по этому паспорту я впоследствии пересекла границу. Ранее с помощью Telegram-каналов и друзей из России я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу и там помогают через специальные чаты найти перевозчиков, которые уже пересекают польско-белорусскую границу. Также с помощью друзей из России был куплен билет на самолет Минск-Москва", — сказала Жалинская.

Сама же Жалинская неоднократно становилась чемпионкой Украины по академической гребле.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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ACB (Чернигов)
13.01.2025 в 23:00
S у к а і все
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1
0
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Комментарии 2
ACB (Чернигов)
13.01.2025 в 23:00
S у к а і все
Ответить
1
0
Термит (Київ)
13.01.2025 в 22:52
Тля, де вони такі беруться?
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3
0

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