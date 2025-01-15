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Канадскую кёрлингистку оправдали в деле о допинге
А могла пропустить около четырех лет
Кёрлингистка из Канады двукратный бронзовый призёр ЧМ Бриан Харрис избежала наказания Спортивного арбитражного суда (CAS), об этом написала пресс-служба Всемирной федерации кёрлинга.
В пробе Харрис были обнаружены следы лигандрола, а её саму отстранили от соревнований ещё в марте 2024 года. Уточняется, что спортсменка могла быть дисквалифицирована на срок до четырёх лет, но подала апелляцию на обвинение CAS. Она утверждала, что вещество могло попасть в её организм через контакт с супругом. Суд оправдал Харрис.
Отметим, что лигандрол способствует увеличению энергии и ускорению роста мышц.
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