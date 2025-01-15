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Канадскую кёрлингистку оправдали в деле о допинге

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А могла пропустить около четырех лет

Канадскую кёрлингистку оправдали в деле о допинге

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Кёрлингистка из Канады двукратный бронзовый призёр ЧМ Бриан Харрис избежала наказания Спортивного арбитражного суда (CAS), об этом написала пресс-служба Всемирной федерации кёрлинга.

В пробе Харрис были обнаружены следы лигандрола, а её саму отстранили от соревнований ещё в марте 2024 года. Уточняется, что спортсменка могла быть дисквалифицирована на срок до четырёх лет, но подала апелляцию на обвинение CAS. Она утверждала, что вещество могло попасть в её организм через контакт с супругом. Суд оправдал Харрис.

Отметим, что лигандрол способствует увеличению энергии и ускорению роста мышц.

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Gudvin85 (Киев)
15.01.2025 в 20:23
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
15.01.2025 в 20:23
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