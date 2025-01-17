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Хорватский тренер: Есть серьезные препятствия в участии Ковтуна на ЧЕ

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Хорватский тренер: Есть серьезные препятствия в участии Ковтуна на ЧЕ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Владимир Мадаревич, хорватский тренер по спортивной гимнастике, рассказал сможет ли Илья Ковтун выступить на чемпионате Европы.

- Если украинцы все же не будут создавать проблем, можем ли ожидать выступления Ковтуна под хорватским флагом уже на чемпионате Европы в Лейпциге в мае?

- Не знаю, как будет проходить процедура, однако уже до 28 февраля должны быть поданы первые заявки на чемпионат Европы, а выдвижение кандидатур — до 28 апреля.

Теоретически это возможно, но, боюсь, есть серьезные препятствия, да и неизвестно, как быстро все оформится, — сказал Мадаревич.

Напомним, что ЧЕ пройдет с 26 по 31 мая.

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Источник:
sportske.jutarnji.hr
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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