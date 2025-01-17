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Матвей Бедный: Государство оказывало Ковтуну всю возможную финансовую и организационную поддержку
Министр молодежи и спорта Украины прокомментировал сложившуюся ситуацию
фото из свободных источников
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в комментарии Tribuna.com высказался о том, что серебряный призер Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике Илья Ковтун подал документы на получение гражданства Хорватии.
"Новости о намерении Ильи Ковтуна и его тренера Ирины Горбачевой сменить спортивное гражданство вызывают печаль и разочарование, а у многих — справедливое возмущение. Как вы знаете, мы встречались с Ириной в Киеве, у нас были долгие переговоры, чтобы сохранить отечественного спортсмена в сборной.
Государство, несмотря на чрезвычайно сложные условия военного времени, предоставляло ему всю возможную финансовую и организационную поддержку, доступ к международным тренировочным базам и стартам, шло навстречу, чтобы спортсмен мог оставаться за границей, когда считал, что ему это было нужно.
Очень обидно, что известный атлет выбрал другую страну и отказывается от Родины. Я такие решения никогда не понимал. Особенно в этот сложный период. Однако окончательное решение в таком случае — всегда за самим спортсменом и его тренером.
Должен сказать, что сегодня многие наши атлеты, несмотря на все трудности и опасности, остаются в Украине, выступают на международных соревнованиях и защищают Украину на фронте.
Они делают это с искренним стремлением отстоять сине-желтый флаг, тем самым демонстрируя ответственную позицию и настоящую преданность Родине.
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Славить Украину сегодня — это не просто формальность, а большая ответственность перед памятью и подвигом более 500 спортсменов, которые отдали жизнь в борьбе с агрессором. Выбор остаться и защищать страну отражает высокую степень достоинства и чести.
Несмотря на все, мы продолжим двигаться вперед. Министерство, совместно с федерациями и партнерами, продолжает реформировать отрасль, чтобы сделать лучшие условия для наших атлетов.
Мы хотим, чтобы каждый украинский атлет развивал свой талант под сине-желтым флагом с ощущением надежной поддержки со стороны государства. Жаль, что Илья и его тренер выбрали другой путь", - сказал Бедный.
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