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Матвей Бедный: Государство оказывало Ковтуну всю возможную финансовую и организационную поддержку

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Министр молодежи и спорта Украины прокомментировал сложившуюся ситуацию

Матвей Бедный: Государство оказывало Ковтуну всю возможную финансовую и организационную поддержку

фото из свободных источников

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в комментарии Tribuna.com высказался о том, что серебряный призер Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике Илья Ковтун подал документы на получение гражданства Хорватии.

"Новости о намерении Ильи Ковтуна и его тренера Ирины Горбачевой сменить спортивное гражданство вызывают печаль и разочарование, а у многих — справедливое возмущение. Как вы знаете, мы встречались с Ириной в Киеве, у нас были долгие переговоры, чтобы сохранить отечественного спортсмена в сборной.

Государство, несмотря на чрезвычайно сложные условия военного времени, предоставляло ему всю возможную финансовую и организационную поддержку, доступ к международным тренировочным базам и стартам, шло навстречу, чтобы спортсмен мог оставаться за границей, когда считал, что ему это было нужно.

Очень обидно, что известный атлет выбрал другую страну и отказывается от Родины. Я такие решения никогда не понимал. Особенно в этот сложный период. Однако окончательное решение в таком случае — всегда за самим спортсменом и его тренером.

Должен сказать, что сегодня многие наши атлеты, несмотря на все трудности и опасности, остаются в Украине, выступают на международных соревнованиях и защищают Украину на фронте.

Они делают это с искренним стремлением отстоять сине-желтый флаг, тем самым демонстрируя ответственную позицию и настоящую преданность Родине.

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Славить Украину сегодня — это не просто формальность, а большая ответственность перед памятью и подвигом более 500 спортсменов, которые отдали жизнь в борьбе с агрессором. Выбор остаться и защищать страну отражает высокую степень достоинства и чести.

Несмотря на все, мы продолжим двигаться вперед. Министерство, совместно с федерациями и партнерами, продолжает реформировать отрасль, чтобы сделать лучшие условия для наших атлетов.

Мы хотим, чтобы каждый украинский атлет развивал свой талант под сине-желтым флагом с ощущением надежной поддержки со стороны государства. Жаль, что Илья и его тренер выбрали другой путь", - сказал Бедный.

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Матвей Бедный Илья Ковтун
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.01.2025 в 22:15
Сцикунам (хоч і призерам ОІ) не місце серед українців. Але й у хорватії він ніколи не буде відчувати себе "хорватом".., тільки сцикуном
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.01.2025 в 22:15
Сцикунам (хоч і призерам ОІ) не місце серед українців. Але й у хорватії він ніколи не буде відчувати себе "хорватом".., тільки сцикуном
Ответить
1
0

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