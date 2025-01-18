"Я не знал": Гутцайт прокомментировал решение Ковтуна и Горбачевой получить хорватское гражданство

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал, было ли для него неожиданностью решение спортивного гимнаста Ильи Ковтуна и его тренера Ирины Горбачевой получить хорватское гражданство.

“Я не знал. Первое и главное – что государство вместе с командой, с тренером. Хочу поблагодарить Ирину Горбачеву за то, что она подготовила такого спортсмена, и государство много средств вложило в подготовку этого спортсмена с детства и к серебряной медали Олимпийских игр.

Поэтому все же я понимал, что во время войны, в такой сложный период для нас всех, и благодаря нашим Вооруженным силам вообще Илья был серебряным призером Олимпийских игр, потому что могло и не быть Украины.

Вся Украина выстояла, и в такое сложное для нашего государства время спортсмен изъявил желание со своей тренершей остаться в другой стране и вообще изменить гражданство.

Я, честно говоря, расстроен по такому поводу, потому что это абсолютно для меня неприемлемо, потому что есть много случаев спортсменов, тоже тренирующихся за границей, живущих за границей, но вообще не рассуждающих о том, чтобы изменить гражданство.

Есть случаи, когда спортсмены меняют гражданство, но они там вне дома – дома они в Украине. И со временем они возвращаются, но к ним уже нет отношения, как должно быть, как было до этого. Потому что такое страна? Это люди, это любящие украинцы, которые уважают своих спортсменов, которые болеют за них.

И когда спортсмены меняют гражданство, к этому не очень хорошо относятся по жизни. А во время войны, я считаю, вообще это нехороший поступок, если это реально так. Потому что это только в прессе появилось, мы же не знаем, это на самом деле или нет.

Если это действительно, то… Я не хочу говорить ничего грубого, что я чувствую в себе, что в такое время нужна только поддержка Украины, а не бежать из Украины”, – сказал Гутцайт в комментарии Tribuna.com.