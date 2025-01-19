Харлан – о вопросе смены гражданства: Моя позиция – это решение спортсмена

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась своими мыслями по поводу смены гражданства Ильи Ковтуна. Слова нашей спортсменки цитирует tribuna.ua:

"Это решение спортсмена, я не могу это комментировать. Я не знаю, какой была ситуация до этого, я не знаю, какие там у него были условия... Это все-таки тема к гимнастам. Моя позиция по этому поводу – это решение спортсмена."

Также Ольга рассказала, предлагали ли ей сменить гражданство:

"За карьеру, да, конечно. Это было давно и все поняли, что нет смысла просто. Из России. Это было после 12-го года. Да и слава Богу, что отвело" – сказала Ольга.