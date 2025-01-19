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Харлан – о вопросе смены гражданства: Моя позиция – это решение спортсмена
Комментарий украинки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась своими мыслями по поводу смены гражданства Ильи Ковтуна. Слова нашей спортсменки цитирует tribuna.ua:
"Это решение спортсмена, я не могу это комментировать. Я не знаю, какой была ситуация до этого, я не знаю, какие там у него были условия... Это все-таки тема к гимнастам. Моя позиция по этому поводу – это решение спортсмена."
Также Ольга рассказала, предлагали ли ей сменить гражданство:
"За карьеру, да, конечно. Это было давно и все поняли, что нет смысла просто. Из России. Это было после 12-го года. Да и слава Богу, что отвело" – сказала Ольга.
Напомним, что ранее Гутцайт
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