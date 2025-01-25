Гутцайт рассказал о деталях встречи с Горбачевой

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал о деталях встречи с Ириной Горбачевой, тренером украинского гимнаста Ильи Ковтуна.

– Мы все узнали о том, что спортсмен подал документы на получение гражданства Хорватии, от их тренера. Но они ничего не говорят официально. Посмотрим. Если да, то в ближайшее время им нужно будет подавать документы в Международную федерацию спортивной гимнастики, чтобы ему разрешили выступать. Я узнавал: процедура там стандартная, если не ошибаюсь, нужно будет отсидеть год на карантине. То есть Ковтун выпадет из соревновательного процесса. Чтобы этого не случилось, свое согласие на смену гражданства должна дать украинская федерация гимнастики. Я думаю, что наша сторона такого согласия не даст.

Потому будем смотреть. Начнутся соревнования, его будут вызывать и увидим, приедет ли он в нашу сборную или будет отказываться. Тогда станет понятно, сменил ли он гражданство.

– Знаю, что вы встретились с тренером Ковтуна Ириной Горбачевой. Чем завершился ваш разговор?

– Она ничего конкретного не ответила. Будет ли Ковтун выступать за Украину, выберет ли другую страну, пока неизвестно. Нет конкретики.

– То есть вы выслушали друг друга и разошлись?

– Со своей стороны я привел много убедительных доводов, почему спортсмену не следует принимать такие решения. Потому что на смену гражданству, как я объяснял, смотрят не с уважением. А когда еще и во время полномасштабного вторжения, когда благодаря нашим Вооруженным силам мы живем в Украине, защищаем Украину на своем международном уровне на спортивном фронте, то вообще неприемлемо.

Государство воспитало этого спортсмена. Тренер Ирина Горбачева его подготовила, но страна вкладывала средства в его развитие, чтобы он мог реализовать свой талант. Он становился чемпионом Европы, призером чемпионатов мира, Олимпиады, подчеркну, от Украины. Поэтому очень хочется, чтобы в столь тяжелое время наши спортсмены понимали свою принадлежность к нашей земле, что страна им дала и что сделала, как помогла. Спортсмены, как и Вооруженные силы, защищают флаг Украины, а не какой-то другой.

– Чтобы воспитать спортсмена такого уровня, сколько, на ваш взгляд, нужно вложить средства?

– Конкретно, конечно, я сказать не могу, но это сотни тысяч долларов. Он и его тренер все получили от государства – премии, стипендии и награды за медаль Олимпийских игр. То есть государство полностью платило то, что они заслужили. И это происходило, в том числе во время войны.

– Им не на что обижаться?

– Вообще не были ограничены в денежных средствах. Им уделялось постоянное внимание, к ним тепло относились. Конечно, идет война. И мы все живем сейчас здесь. Я, например, с первого дня полномасштабного вторжения в стране. Я не жалюсь, потому что это мое государство. И я хочу его защищать, как могу, – сказал Гутцайт.