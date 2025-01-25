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Верняев – о Ковтуне: Я не хочу отвечать, потому что я могу чего-то не понимать

Другие виды
Обновлено

А что тут понимать

Верняев – о Ковтуне: Я не хочу отвечать, потому что я могу чего-то не понимать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев рассказал о своем отношении к решению Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство. Его слова цитирует НВ:

"По поводу вопроса Ильи Ковтуна, я думаю, что это нужно спрашивать особенно у них. Потому что я такой человек, если не знаю всех деталей, всех нюансов – я не хочу отвечать, потому что я могу не все это понимать, что и как. Но если посмотреть их интервью и то, что они говорили, то очень много было вопросов нашей федерации.

Я читал интервью Ирины Владимировны, что она говорила, что они там ставили ультиматум – либо вице-президент федерации спортивной гимнастики, либо они. Знаете, когда выбирают между человеком, на которого 90% сборной пишут в социальных сетях негативные комменты и доказывают это фактами, и между человеком, который вот месяц назад принес олимпийскую медаль, то было удивительно, когда выбрали не спортсмена" – сказал Верняев.

Напомним, что ранее Гутцайт рассказал о разговоре с Горбачевой.

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Олег Верняев Илья Ковтун
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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2025 в 12:14
Якщо ти такий самий як він, то так і скажи
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2025 в 12:14
Якщо ти такий самий як він, то так і скажи
Ответить
1
0

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