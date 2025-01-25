Верняев рассказал, какую зарплату предлагали другие страны за смену гражданства

Украинский гимнаст Олег Верняев рассказал, что предлагали ему представители соседних стран за смену спортивного гражданства.

"Наши соседи предлагали достаточно приличные условия. Если все подытожить, то речь шла о зарплате в десять тысяч долларов в месяц. Предлагали квартиру, трудоустройство родителям, любой университет по выбору. Эта зарплата, которую там предлагали, больше, чем у нас. Раз в десять, и это только стартовые условия.

Единственный вариант, который можно было бы рассмотреть среди предложенных, – это Германия. Европейская страна с нормальными условиями. Во всяком случае, я понимал, что никогда никуда не перейду. Если такие мысли лезли в голову, мы просто шли на тренировку" – цитирует слова Олега издание НВ.