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Верняев рассказал, какую зарплату предлагали другие страны за смену гражданства
Приличные условия
Фото: Getty Images
Украинский гимнаст Олег Верняев рассказал, что предлагали ему представители соседних стран за смену спортивного гражданства.
"Наши соседи предлагали достаточно приличные условия. Если все подытожить, то речь шла о зарплате в десять тысяч долларов в месяц. Предлагали квартиру, трудоустройство родителям, любой университет по выбору. Эта зарплата, которую там предлагали, больше, чем у нас. Раз в десять, и это только стартовые условия.
Единственный вариант, который можно было бы рассмотреть среди предложенных, – это Германия. Европейская страна с нормальными условиями. Во всяком случае, я понимал, что никогда никуда не перейду. Если такие мысли лезли в голову, мы просто шли на тренировку" – цитирует слова Олега издание НВ.
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