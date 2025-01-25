  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Марусяк совершил третий по дальности прыжок в истории Украины
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марусяк совершил третий по дальности прыжок в истории Украины

Другие виды

Вновь подтвердил статус ведущего исполнителя в этой дисциплине

Марусяк совершил третий по дальности прыжок в истории Украины

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

В немецком Оберстдорфе завершился этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, в котором в финальную часть пробился лидер сборной Украины Евгений Марусяк.

Читайте такжеЕвгений Марусяк установил национальный рекорд по дальности прыжков с трамплина

В первом из двух основных раундов украинец улетел на 215.5 м. В своей карьере он всего трижды прыгал на большую дистанцию ​​на полетном трамплине.

Еще лучший результат Марусяк продемонстрировал во втором раунде (218 м). Этот показатель стал третьим в истории украинских прыгунов. Следует добавить, что все выступления в топ-3 принадлежат Евгению.

По теме
yellow-arrow
Верняев рассказал, какую зарплату предлагали другие страны за смену гражданства
yellow-arrow
Верняев – о Ковтуне: Я не хочу отвечать, потому что я могу чего-то не понимать
yellow-arrow
Гутцайт рассказал о деталях встречи с Горбачевой
Евгений Марусяк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости