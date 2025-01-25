Марусяк совершил третий по дальности прыжок в истории Украины

В немецком Оберстдорфе завершился этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, в котором в финальную часть пробился лидер сборной Украины Евгений Марусяк.

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В первом из двух основных раундов украинец улетел на 215.5 м. В своей карьере он всего трижды прыгал на большую дистанцию ​​на полетном трамплине.

Еще лучший результат Марусяк продемонстрировал во втором раунде (218 м). Этот показатель стал третьим в истории украинских прыгунов. Следует добавить, что все выступления в топ-3 принадлежат Евгению.