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Марусяк совершил третий по дальности прыжок в истории Украины
Вновь подтвердил статус ведущего исполнителя в этой дисциплине
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В немецком Оберстдорфе завершился этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, в котором в финальную часть пробился лидер сборной Украины Евгений Марусяк.
В первом из двух основных раундов украинец улетел на 215.5 м. В своей карьере он всего трижды прыгал на большую дистанцию на полетном трамплине.
Еще лучший результат Марусяк продемонстрировал во втором раунде (218 м). Этот показатель стал третьим в истории украинских прыгунов. Следует добавить, что все выступления в топ-3 принадлежат Евгению.
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