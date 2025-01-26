Лыжная акробатика. Украинка Брыкина остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира в Лак-Бопорте

Украинская лыжная акробатка Ангелина Брикина достойно выступила на этапе Кубка мира, прошедшем в эти дни в канадском Лак-Бопорте.

В суперфинале наша спортсменка заняла высокое четвертое место, уступив третьей позиции 14,13 балла.

Лыжная акробатика. Женщины

1. Лора Пил (Австралия) – 117.19

2. Чен Мэйтин (Китай) – 102.31

3. Сюй Ментао (Китай) – 92.72

4. Ангелина Брыкина (Украина) – 78.59

Среди мужчин лучшим среди украинцев стал Владимир Кушнир, набравший по итогам своего выступления 107,32 балла, не сумевший выйти в суперфинал и занявший восьмую позицию.

Лыжная акробатика. Мужчины

1. Ци Гуанпу (Китай) – 124.00

2. Ирвин Левайс (Канада) – 102.50

3. Кристофер Лиллис (США) – 85.40

8. Владимир Кушнир (Украина) – 107.32 (финал)