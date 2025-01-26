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Лыжная акробатика. Украинка Брыкина остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира в Лак-Бопорте
Уже второй раз за последние дни
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская лыжная акробатка Ангелина Брикина достойно выступила на этапе Кубка мира, прошедшем в эти дни в канадском Лак-Бопорте.
В суперфинале наша спортсменка заняла высокое четвертое место, уступив третьей позиции 14,13 балла.
Лыжная акробатика. Женщины
1. Лора Пил (Австралия) – 117.19
2. Чен Мэйтин (Китай) – 102.31
3. Сюй Ментао (Китай) – 92.72
4. Ангелина Брыкина (Украина) – 78.59
Среди мужчин лучшим среди украинцев стал Владимир Кушнир, набравший по итогам своего выступления 107,32 балла, не сумевший выйти в суперфинал и занявший восьмую позицию.
Лыжная акробатика. Мужчины
1. Ци Гуанпу (Китай) – 124.00
2. Ирвин Левайс (Канада) – 102.50
3. Кристофер Лиллис (США) – 85.40
8. Владимир Кушнир (Украина) – 107.32 (финал)
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