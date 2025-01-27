  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Харлан рассказала, может ли представить сочетание спортивной и семейной жизни
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан рассказала, может ли представить сочетание спортивной и семейной жизни

Другие виды
Обновлено

Это действительно сложно

Харлан рассказала, может ли представить сочетание спортивной и семейной жизни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, сможет ли вернуться в большой спорт после возможного рождения ребенка.

"Пока нет. У меня нет детей пока, поэтому я не знаю как это, понимаете? И когда я видела, как девочки возвращались после рождения детей, на тренировки приходили с детьми, кормили детей между боями, я сидела и думала: как это вообще? Потому что когда я тренируюсь, то у меня мысли только о фехтовании. Мне кажется, когда с ребенком это немного по-другому" – сказала спортсменка в интервью Liga.

Напомним, что ранее Пидручный объяснил, почему сошел с дистанции в гонке преследования Антхольца.

По теме
yellow-arrow
Лыжная акробатика. Украинка Брыкина остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира в Лак-Бопорте
yellow-arrow
Марусяк совершил третий по дальности прыжок в истории Украины
yellow-arrow
Верняев рассказал, какую зарплату предлагали другие страны за смену гражданства
Ольга Харлан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости