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Харлан рассказала, может ли представить сочетание спортивной и семейной жизни
Это действительно сложно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, сможет ли вернуться в большой спорт после возможного рождения ребенка.
"Пока нет. У меня нет детей пока, поэтому я не знаю как это, понимаете? И когда я видела, как девочки возвращались после рождения детей, на тренировки приходили с детьми, кормили детей между боями, я сидела и думала: как это вообще? Потому что когда я тренируюсь, то у меня мысли только о фехтовании. Мне кажется, когда с ребенком это немного по-другому" – сказала спортсменка в интервью Liga.
Напомним, что ранее Пидручный
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