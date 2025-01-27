Харлан: Я беру паузу и, может, вернусь, а может нет

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, будет ли участвовать в Олимпиаде-2028.

Не было ли мыслей: "Все, Париж мы отбываем - и на этом профессиональную карьеру заканчиваем"?

"Это тяжелый вопрос, если честно. Понимаешь, спорт мне очень тяжело отпустить, я 25 лет в профессиональном спорте. И когда каждый день все мысли, вся твоя жизнь, все твои друзья, личная жизнь фехтования - это очень трудно отпустить, и само ощущение того, что ты на дорожке. Я себе говорила, что если в Париже все будет хорошо, то возьму паузу - чем сейчас и занимаюсь. Я беру паузу и, может, вернусь, а может нет, я не знаю. То есть как жизнь пойдет, что мне покажет этот год. Я очень хотела бы реализовать себя не в другой сфере, а в другом амплуа, можно так сказать. Я знаю, что очень много людей ожидают, что я вернусь в Лос-Анджелес, но, извините, мне будет 38 почти, и 6-я Олимпиада. Все-таки возраст спортсмена, мне кажется, считается Олимпиадами. То есть у меня это была 5-я Олимпиада, и когда я говорю кому-то, что у меня 5-я Олимпиада, все такие: "Вау!" Солидно уже. 6 - это вообще".

То есть, я правильно понимаю, что мы в Лос-Анджелесе можем тебя уже не увидеть?

"Можете увидеть, можете и не увидеть. Это еще под вопросом, потому что, я же говорю, я дала себе год, и, слава Богу, все, кто со мной сотрудничают, дали мне это время на размышления, потому что все же семья, новый шаг в наших отношениях с моим парнем. Я просто хочу пожить, потому что все же, когда готовишься к Олимпиаде, жизнь очень закрыта: нет отдыха - ментального даже, не говорю уже о физическом. Когда ты засыпаешь и просыпаешься с мыслями об Олимпиаде и как там фехтовать". Напомним, в декабре прошлого года Харлан не смогла завоевать медаль на этапе Гран-при в Орлеане.