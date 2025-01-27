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Трёхкратный чемпион мира по горнолыжному спорту получил травму на Кубке мира

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Спортсмен получил ушиб

Трёхкратный чемпион мира по горнолыжному спорту получил травму на Кубке мира

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион мира и трёхкратный призёр Олимпийских игр французский горнолыжник Алексис Пентюро упал во время соревнований в супергиганте на этапе Кубка мира в Кицбюэле. Спортсмен не смог добраться до финиша и был эвакуирован на вертолёте.

"У него обширный ушиб кости внутреннего плато большеберцовой кости с сопутствующим переломом, а также травма внутреннего мениска. Никакого повреждения (передней крестообразной связки)", — приводит слова врача сборной Франции Olympics.com.

В том же месте упали ещё три лыжника: австриец Лукас Фёрштайн, итальянец Доминик Парис и француз Флориан Лорио, которого также эвакуировали на вертолёте.

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