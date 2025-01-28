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Камила Конотоп не сможет выступить на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

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Украинская спортсменка борется с последствиями Олимпиады

Камила Конотоп не сможет выступить на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Фото: Getty Images

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Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп не выступит на первом главном старте 2025 года — чемпионате Европы. Об этом рассказала главный тренер женской сборной Украины по тяжелой атлетике Наталья Скакун.

Конотоп травмировала бедро во время Олимпийских игр в Париже и еще не восстановилась от травмы.

Таким образом на соревнования, которые состоятся в апреле, команда отправится обновленным составом.

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"В этом году мы хотим обновить наш состав. У нас очень много перспективных девушек, которые поднимают хорошие результаты. Надеюсь, что уже на следующий олимпийский цикл будем иметь обновленную команду", - сказала Наталья Скакун.

"Цели у нас самые амбициозные. Мы всегда приезжали с чемпионатов Европы с медалями, с кубками в командном зачете. Надеюсь, что и на этом Евро тоже покажем хороший результат", - добавила тренер.

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Камила Конотоп
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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