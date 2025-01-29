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София Голиченко и Артем Даренский отобрались в произвольную программу Евро-2024 по фигурному катанию
Украинцы показали 10-й результат
Фото: dnipro.tv
София Голиченко и Артем Даренский отобрались в произвольную программу Евро-2024 по фигурному катанию с 10-м результатом.
Они проиграли лидерам Минерве Хазе и Никите Володину из Германии 14.86 балла.
Произвольная программа на Евро-2025 среди спортивных пар состоится в четверг, 30 января, в 19:00.
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