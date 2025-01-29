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София Голиченко и Артем Даренский отобрались в произвольную программу Евро-2024 по фигурному катанию

Другие виды

Украинцы показали 10-й результат

София Голиченко и Артем Даренский отобрались в произвольную программу Евро-2024 по фигурному катанию

Фото: dnipro.tv

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

София Голиченко и Артем Даренский отобрались в произвольную программу Евро-2024 по фигурному катанию с 10-м результатом.

Они проиграли лидерам Минерве Хазе и Никите Володину из Германии 14.86 балла.

Произвольная программа на Евро-2025 среди спортивных пар состоится в четверг, 30 января, в 19:00.

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