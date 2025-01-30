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Иван Шмуратко пробился в произвольную програму на Евро-2025

Другие виды

Фигурист показал не самый лучший результат

Иван Шмуратко пробился в произвольную програму на Евро-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский фигурист Иван Шмуратко прошел в произвольную программу на чемпионате Европы-2025 по итогам короткой программы.

Программу, с которой Шмуратко вышел на лед, стал прокат под музыку "Ne me quitte pas" - Жака Бреля. Именно он принес украинскому фигуристу "бронзу" на соревнованиях в Варшаве, и самые высокие баллы (78.28).

На Евро-2025 Шмуратко получил самые низкие баллы в сезоне (71.53) и все же досрочно отобрался в произвольную программу.

Произвольная программа в мужском одиночном катании состоится в субботу, 1 февраля, в 18:00.

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Иван Шмуратко
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