Иван Шмуратко пробился в произвольную програму на Евро-2025

Украинский фигурист Иван Шмуратко прошел в произвольную программу на чемпионате Европы-2025 по итогам короткой программы.

Программу, с которой Шмуратко вышел на лед, стал прокат под музыку "Ne me quitte pas" - Жака Бреля. Именно он принес украинскому фигуристу "бронзу" на соревнованиях в Варшаве, и самые высокие баллы (78.28).

На Евро-2025 Шмуратко получил самые низкие баллы в сезоне (71.53) и все же досрочно отобрался в произвольную программу.

Произвольная программа в мужском одиночном катании состоится в субботу, 1 февраля, в 18:00.