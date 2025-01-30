  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Голиченко и Даренский покидают произвольную программу на Евро-2025 по фигурному катанию
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голиченко и Даренский покидают произвольную программу на Евро-2025 по фигурному катанию

Другие виды

Украинский дуэт неплохо стартовал

Голиченко и Даренский покидают произвольную программу на Евро-2025 по фигурному катанию

Фото: dnipro.tv

Новина українською

София Голиченко и Артем Даренский завершили выступления в произвольной программе Евро-2025 по фигурному катанию.

В произвольной программе украинцы получили 108.22 балла.

А по сумме двух программ Голиченко и Даренский показали второй промежуточный результат - 164.95 балла.

По теме
yellow-arrow
Иван Шмуратко пробился в произвольную програму на Евро-2025
yellow-arrow
София Голиченко и Артем Даренский отобрались в произвольную программу Евро-2024 по фигурному катанию
yellow-arrow
Камила Конотоп не сможет выступить на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
София Голиченко Артем Даренский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости