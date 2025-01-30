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Голиченко и Даренский покидают произвольную программу на Евро-2025 по фигурному катанию
Украинский дуэт неплохо стартовал
Фото: dnipro.tv
София Голиченко и Артем Даренский завершили выступления в произвольной программе Евро-2025 по фигурному катанию.
В произвольной программе украинцы получили 108.22 балла.
А по сумме двух программ Голиченко и Даренский показали второй промежуточный результат - 164.95 балла.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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