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Харлан поделилась с поклонниками лучшими моментами января. Фото

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Харлан поделилась с поклонниками лучшими моментами января. Фото

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие моменты уходящего месяца. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный впервые встал на лыжи после проблем в Антхольце.

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Ольга Харлан
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