Три бывших пловчихи подали в суд на Гарвардский университет

Три бывших пловчихи из Пенсильванского университета подали в федеральный суд на Гарвардский университет.

Иск связан с разрешением в 2022 году «трансгендерному пловцу-мужчине» участвовать в женском чемпионате, проводимом в Гарварде.

Спортсменки требуют аннулировать результат Томас. В иске утверждается, что Гарвардский университет допустил ошибку, позволив Томас участвовать в чемпионате «Айви», который проходил на территории кампуса в бассейне Блоджетт.

Также по словам истцов, Гарвардский университет не предоставил «совместный или отдельный туалет для Томас или для других женщин, которые не хотели пользоваться женской раздевалкой, пока там была Томас».

«Истцы требуют «возмещения ущерба за боль и страдания, моральные и эмоциональные переживания, страдания и тревогу, расходы и другие убытки, нанесённые NCAA, Лигой плюща, Гарвардом и Пенсильванским университетом в результате их неправомерных действий», - написал источник.