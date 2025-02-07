Владислав Гераскевич финишировал 13-м на чемпионате Европы по скелетону

В норвежском Лиллехаммере в рамках Кубка мира состоялся чемпионат Европы по скелетону. В нем приняли участие 24 спортсмена, среди которых два украинца — Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк.

В первом проезде Владислав показал 21-й результат на разгоне (4.90 секунд), однако занял 12-е место в рамках Кубка мира со временем 51.84 секунды.

Во втором спуске Гераскевич допустил ошибку на повороте, из-за которой потерял одно место и завершил соревнования на 13-м месте на этапе Кубка мира.

Ярослав Лавренюк на разгоне показал 29-е время в заезде (4.95 секунд), из-за чего он завершил гонку после одного спуска, финишировав первым непроходимым - 26-е место со временем в 52.60 секунд на Кубке мира (18-е - на чемпионате Европы).

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Для Лавренюка 18-е место - лучший результат в карьере на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по скелетону. Лиллехаммер

1. Самуэль Майер (Австрия) 1:42.81 минут

2. Маркус Ваятт (Великобритания) +0.01

3. Аксель Юнгк (Германия) +0.03

...

10. Владислав Гераскевич (Украина) +0.82

18. Ярослав Лавренюк (Украина) 52:60 - после первого проезда