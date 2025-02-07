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Владимир Станкевич впервые с 2022 года добыл медаль на этапе Кубка мира
Долгожданная награда
Фото: Суспільне
Украинский шпажист Владимир Станкевич завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по фехтованию в немецком Гайденхайме.
В 1/8 финала он вышел победой над итальянцем Энрико Пьятти (15:10), затем сумел выбить Олега Кныша (15:8).
В схватке за бронзу Станкевич сумел переиграть канадца Дэвида Горновски (15:11) в четвертьфинале, однако на большее его не хватило и он не сумел выбить итальянца Давиде Ди Вероли и завершил соревнования с "бронзой".
Следующий одиночный этап Кубка мира среди шпажистов состоится 27-29 марта в Марракеше.
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