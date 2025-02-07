Владимир Станкевич впервые с 2022 года добыл медаль на этапе Кубка мира

Украинский шпажист Владимир Станкевич завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по фехтованию в немецком Гайденхайме.

В 1/8 финала он вышел победой над итальянцем Энрико Пьятти (15:10), затем сумел выбить Олега Кныша (15:8).

В схватке за бронзу Станкевич сумел переиграть канадца Дэвида Горновски (15:11) в четвертьфинале, однако на большее его не хватило и он не сумел выбить итальянца Давиде Ди Вероли и завершил соревнования с "бронзой".

Следующий одиночный этап Кубка мира среди шпажистов состоится 27-29 марта в Марракеше.