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Владимир Станкевич впервые с 2022 года добыл медаль на этапе Кубка мира

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Владимир Станкевич впервые с 2022 года добыл медаль на этапе Кубка мира

Фото: Суспільне

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Украинский шпажист Владимир Станкевич завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по фехтованию в немецком Гайденхайме.

В 1/8 финала он вышел победой над итальянцем Энрико Пьятти (15:10), затем сумел выбить Олега Кныша (15:8).

В схватке за бронзу Станкевич сумел переиграть канадца Дэвида Горновски (15:11) в четвертьфинале, однако на большее его не хватило и он не сумел выбить итальянца Давиде Ди Вероли и завершил соревнования с "бронзой".

Следующий одиночный этап Кубка мира среди шпажистов состоится 27-29 марта в Марракеше.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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