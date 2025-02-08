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Лыжная акробатика. Украинец Котовский – серебряный призер этапа Кубка мира в Дир-Велле

Другие виды
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Первая медаль сезона

Лыжная акробатика. Украинец Котовский – серебряный призер этапа Кубка мира в Дир-Велле

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, представитель лыжной акробатики Дмитрий Котовский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в американском Дир-Велле.

Наш соотечественник в суперфинале набрал 115,49 балла. Для Украины эта медаль стала первой в текущем сезоне, лично для Дмитрия – шестой подиум в карьере на уровне этапов Кубка мира.

Золото завоевал местный Куинн Делинджер (122,57), а ТОП-3 замкнул еще один американец Кристофер Лиллис (104,43).

Кубок мира по лыжной акробатике

Мужчины

1. Квинн Делинджер - 122,57

2. Дмитрий Котовский - 115,49

3. Кристофер Лиллис - 104,43

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9. Максим Кузнецов - 93,06

14. Александр Окипнюк - 82,21

19. Владимир Кушнир - 74,52

21. Захар Максимчук - 66,27

23. Ян Гаврюк - 58,16

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