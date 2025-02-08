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Лыжная акробатика. Украинец Котовский – серебряный призер этапа Кубка мира в Дир-Велле
Первая медаль сезона
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский спортсмен, представитель лыжной акробатики Дмитрий Котовский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в американском Дир-Велле.
Наш соотечественник в суперфинале набрал 115,49 балла. Для Украины эта медаль стала первой в текущем сезоне, лично для Дмитрия – шестой подиум в карьере на уровне этапов Кубка мира.
Золото завоевал местный Куинн Делинджер (122,57), а ТОП-3 замкнул еще один американец Кристофер Лиллис (104,43).
Кубок мира по лыжной акробатике
Мужчины
1. Квинн Делинджер - 122,57
2. Дмитрий Котовский - 115,49
3. Кристофер Лиллис - 104,43
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9. Максим Кузнецов - 93,06
14. Александр Окипнюк - 82,21
19. Владимир Кушнир - 74,52
21. Захар Максимчук - 66,27
23. Ян Гаврюк - 58,16
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