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Известен победитель Супербоула-2025. Филадельфия Иглс во второй раз в истории стала чемпионом НФЛ
В финале действующие чемпионы не смогли защитить титул
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9-го на 10-е февраля состоялся финал сезона в НФЛ. Супербоул проводился на арене "Сизарс Супердоум", где зрители стали свидетелями новых чемпионов лиги.
Победителем матча стала "Филадельфия Иглс", которая обыграла "Канзас Сити Чифс" со счетом 40:22. Таким образом не дав своим соперникам стать первой командой в истории этого вида спорта, выигравшей Супербоул трижды подряд. Звание MVP Супербоула получил квотербек "Иглс" Джейлен Хертс.
THE @EAGLES ARE SUPER BOWL LIX CHAMPIONS! #SBLIX #FlyEaglesFly pic.twitter.com/IZQTMHGjxa— NFL (@NFL) February 10, 2025
Напомним, что свое первое чемпионство "Филадельфия Иглс" выиграла в 2017 году.
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