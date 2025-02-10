Известен победитель Супербоула-2025. Филадельфия Иглс во второй раз в истории стала чемпионом НФЛ

В ночь с 9-го на 10-е февраля состоялся финал сезона в НФЛ. Супербоул проводился на арене "Сизарс Супердоум", где зрители стали свидетелями новых чемпионов лиги.

Победителем матча стала "Филадельфия Иглс", которая обыграла "Канзас Сити Чифс" со счетом 40:22. Таким образом не дав своим соперникам стать первой командой в истории этого вида спорта, выигравшей Супербоул трижды подряд. Звание MVP Супербоула получил квотербек "Иглс" Джейлен Хертс.

Напомним, что свое первое чемпионство "Филадельфия Иглс" выиграла в 2017 году.