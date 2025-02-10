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Известен победитель Супербоула-2025. Филадельфия Иглс во второй раз в истории стала чемпионом НФЛ

Другие виды
Обновлено

В финале действующие чемпионы не смогли защитить титул

Известен победитель Супербоула-2025. Филадельфия Иглс во второй раз в истории стала чемпионом НФЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 9-го на 10-е февраля состоялся финал сезона в НФЛ. Супербоул проводился на арене "Сизарс Супердоум", где зрители стали свидетелями новых чемпионов лиги.

Победителем матча стала "Филадельфия Иглс", которая обыграла "Канзас Сити Чифс" со счетом 40:22. Таким образом не дав своим соперникам стать первой командой в истории этого вида спорта, выигравшей Супербоул трижды подряд. Звание MVP Супербоула получил квотербек "Иглс" Джейлен Хертс.

Напомним, что свое первое чемпионство "Филадельфия Иглс" выиграла в 2017 году.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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