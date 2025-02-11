Украинские спортсмены заняли пьедестал в лыжных гонках Игр непокоренных

Украинские спортсмены в лыжных гонках стоя (класса INO2) Игр непокоренных собрали полный комплект наград.

Напомним, что соревнования состоялись в канадском Уистлере, 11 февраля.

"Золото" турнира получил Владимир Марченко, преодолевший дистанцию за 3:02.80 минуты. Меньше секунды (0.40) соотечественнику проиграл Ярослав Шаркий. Тройку лучших замкнул Валерий Одайник.

Игры непокоренных-2025. Лыжные гонки (INO2, мужчины)

Владимир Марченко (Украина) - 3:02.80 минуты

Ярослав Шаркий (Украина) +0.40

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Валерий Одайник (Украина) +1:55.00

Бретт Сейлинг (США) +2:43.50 (США) +2:43.50

Адам Джексон (Австралия) +6:36.90

"Я не впадал в тяжелые депрессивные состояния и в панические атаки. Меня поддерживала семья. И не было мыслей о том, как теперь жить с этой травмой. Меня больше беспокоили те моменты, которые вызывает эта травма. Я не ожидал, что настолько тяжело будет учиться заново ходить", - рассказывал Марченко.

"Меня раздражает, что все не получается так, как я знаю, что оно должно быть. К примеру, я знаю радиофизику — это точная наука. А в медицине так не бывает, что ты придумал и оно точно так и произошло. Планируешь одно, а организм думает иначе. Но я знаю, что я сделал все, что от меня зависит".