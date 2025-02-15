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Украина вышла в полуфинал Игр непокоренных в волейболе сидя
Желто-синие продолжают борьбу в соревнованиях
Фото - Invictus Games 2025
На групповом этапе Украина поочередно обыграла Францию и Германию – дважды со счётом 2:0. Соперник команды определится позже. Полуфиналы и финал пройдут в ночь на воскресенье, 16 февраля.
Встреча стадии ½ с участием Украины состоится в 9:00. На 18:00 запланирован финал и матч за третье место. "Желто-синие" точно сыграют в одном из поединков.
Первые в истории зимние гибридные Игры непокоренных проходят в Вистлере и Ванкувере (Канада) при поддержке ведущих организаций со всей Канады, а также около 1600 волонтеров со всего мира. В Invictus Games Vancouver Whistler 2025 выступают 550 участников из 25 стран.
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