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Украина вышла в полуфинал Игр непокоренных в волейболе сидя

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Желто-синие продолжают борьбу в соревнованиях

Украина вышла в полуфинал Игр непокоренных в волейболе сидя

Фото - Invictus Games 2025

Новина українською

На групповом этапе Украина поочередно обыграла Францию ​​и Германию – дважды со счётом 2:0. Соперник команды определится позже. Полуфиналы и финал пройдут в ночь на воскресенье, 16 февраля.

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Встреча стадии ½ с участием Украины состоится в 9:00. На 18:00 запланирован финал и матч за третье место. "Желто-синие" точно сыграют в одном из поединков.

Первые в истории зимние гибридные Игры непокоренных проходят в Вистлере и Ванкувере (Канада) при поддержке ведущих организаций со всей Канады, а также около 1600 волонтеров со всего мира. В Invictus Games Vancouver Whistler 2025 выступают 550 участников из 25 стран.

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Источник:
Суспільне Спорт, Invictus Games 2025
Опубликовал: Александр Симченко
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