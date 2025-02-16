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Украина – бронзовый призер Игр Непокореных-2025 по волейболу
Браво, лучшие
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная Украины по волейболу завоевала бронзовую награду на Играх Непокоренных-2025. Наши ветераны в матче за третье место победили представителей Великобритании.
Счет встречи 2-0. Напомним, что в полуфинале украинцы проиграли представителям Бразилии (0:2).
Первые в истории зимние гибридные Игры непокоренных проходят в Вистлере и Ванкувере (Канада) при поддержке ведущих организаций со всей Канады, а также около 1600 волонтеров со всего мира. В Invictus Games Vancouver Whistler 2025 выступают 550 участников из 25 стран.
На сегодняшний день в активе украинской команды 29 медалей.
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