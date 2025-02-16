Украина – бронзовый призер Игр Непокореных-2025 по волейболу

Сборная Украины по волейболу завоевала бронзовую награду на Играх Непокоренных-2025. Наши ветераны в матче за третье место победили представителей Великобритании.

Счет встречи 2-0. Напомним, что в полуфинале украинцы проиграли представителям Бразилии (0:2).

Первые в истории зимние гибридные Игры непокоренных проходят в Вистлере и Ванкувере (Канада) при поддержке ведущих организаций со всей Канады, а также около 1600 волонтеров со всего мира. В Invictus Games Vancouver Whistler 2025 выступают 550 участников из 25 стран.

На сегодняшний день в активе украинской команды 29 медалей.