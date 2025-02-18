Ольга Харлан: Мне предлагали менять гражданство, я не согласилась

Украинская саблистка Ольга Харлан высказалась о гимнасте Илье Ковтуне, который сменил гражданство и теперь будет выступать за команду Хорватии.

"Это его дело. Я не из тех, кто будет говорить, кому и что делать. Сделала бы я так? Нет, я так не сделала бы сейчас. Это его право, и называть его предателем я не буду, это его выбор.

Каждый выбирает свой путь, свою жизнь. Мне предлагали менять гражданство, я не согласилась".

Что, теперь отменять Ковтуна? Ему отвечать за все это. Но я не знаю, что там происходит, мы видим эти новости из нашей федерации", — сказала Харлан.