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Ольга Харлан: Мне предлагали менять гражданство, я не согласилась
Спортсменка высказалась об Илье Ковтуне
Getty Images
Украинская саблистка Ольга Харлан высказалась о гимнасте Илье Ковтуне, который сменил гражданство и теперь будет выступать за команду Хорватии.
"Это его дело. Я не из тех, кто будет говорить, кому и что делать. Сделала бы я так? Нет, я так не сделала бы сейчас. Это его право, и называть его предателем я не буду, это его выбор.
Каждый выбирает свой путь, свою жизнь. Мне предлагали менять гражданство, я не согласилась".
Что, теперь отменять Ковтуна? Ему отвечать за все это. Но я не знаю, что там происходит, мы видим эти новости из нашей федерации", — сказала Харлан.
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