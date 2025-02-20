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Запрещённые джинсы Магнуса Карлсена выставлены на аукцион
Об этом написал сам спортсмен
TWITTER.COM/FIDE_CHESS
16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион джинсы, из-за которых его дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду.
"Запрещённые джинсы теперь могут стать вашими. Я выставляю свои джинсы на аукцион. Предложение, которое я никогда не думал, что напишу. Но вот мы здесь. Все вырученные средства пойдут в программу Big Brothers Big Sisters", — написал Карлсен на своей странице в социальных сетях.
Напомним, 34-летний гроссмейстер Магнус Карлсен получил дисквалификацию на чемпионате мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке (США), из-за несоблюдения дресс-кода. Он принимал участие в турнире в джинсах, что запрещено правилами.
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