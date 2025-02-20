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Чемпионку мира и Европы по художественной гимнастике дисквалифицировали на три года

Другие виды

И снова за употребление допинга

Чемпионку мира и Европы по художественной гимнастике дисквалифицировали на три года

Фото: town.bg

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике болгарская спортсменка Радина Томова дисквалифицирована на три года за употребление допинга. Об этом пишет сайт Антидопингового центра Болгарии.

По даным источника, в допинг-пробе Томовой был обнаружен запрещённый диуретик гидрохлортиазид.

Срок дисквалификации составит три года и продлится до 1 октября 2027-го.

19-летняя Томова – трёхкратная чемпионка мира. В 2023 году гимнастка из Болгарии стала чемпионкой Европы в многоборье и в командном зачёте, а также серебряным призёром в упражнениях с обручами.

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