Звезда Сан-Антонио может пропустить остаток сезона

Звёздный центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. Об этом на своей странице в социальных сетях написал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Позже информацию подтвердила и пресс-служба НБА. По данным Чарании, француз рискует пропустить остаток нынешнего сезона.

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В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, где в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.