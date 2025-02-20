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Звезда Сан-Антонио может пропустить остаток сезона
Не самые лучшие новости для клуба
Фото: slamdunk.ru
Звёздный центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. Об этом на своей странице в социальных сетях написал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.
Позже информацию подтвердила и пресс-служба НБА. По данным Чарании, француз рискует пропустить остаток нынешнего сезона.
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В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, где в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.
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