Украинский гимнаст Чепурный завоевал две медали на этапе Кубка мира в Германии

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал серебро на этапе Кубка мира сезона-2025 в немецком Коттбусе.

Наш спортсмен в дисциплине "опорный прыжок" показал результат 14,216 балла, что позволило ему оказаться на пьедестале почета. Золото у спортсмена из Армении Артура Давтяна (14,900), а ТОП-3 замкнул итальянец Николло Ванукки (13,899).

В дисциплине "параллельные брусья" Назар также завоевал серебро – 14,266 балла. Победа в активе японца Кайто Сугимото, а бронза – у голландца Джермейна Грюнберга.

"В целом доволен результатом. Все, что тренировал, удалось. Уже с тренером видим элементы, которые нужно доработать, например, немного добавить сложности, четкости. Попробовал на два прибора больше, чем я обычно делаю — и это для меня тоже такой большой и нервный шаг был. С конем я справился, но на вольных упражнениях помешала простуда и не все успел доработать на врльных упражнениях" - сказал Назар в комментарии Суспільне Спорт.