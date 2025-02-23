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Украинский гимнаст Чепурный завоевал две медали на этапе Кубка мира в Германии
Поздравляем с отличным результатом
НОК України
Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал серебро на этапе Кубка мира сезона-2025 в немецком Коттбусе.
Наш спортсмен в дисциплине "опорный прыжок" показал результат 14,216 балла, что позволило ему оказаться на пьедестале почета. Золото у спортсмена из Армении Артура Давтяна (14,900), а ТОП-3 замкнул итальянец Николло Ванукки (13,899).
В дисциплине "параллельные брусья" Назар также завоевал серебро – 14,266 балла. Победа в активе японца Кайто Сугимото, а бронза – у голландца Джермейна Грюнберга.
"В целом доволен результатом. Все, что тренировал, удалось. Уже с тренером видим элементы, которые нужно доработать, например, немного добавить сложности, четкости. Попробовал на два прибора больше, чем я обычно делаю — и это для меня тоже такой большой и нервный шаг был. С конем я справился, но на вольных упражнениях помешала простуда и не все успел доработать на врльных упражнениях" - сказал Назар в комментарии Суспільне Спорт.
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