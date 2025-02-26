Лузан показала фантастические пейзажи португальского побережья. Фото

Украинская весловальщица Людмила Лузан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Португалии, где готовится к старту нового сезона. Соответствующие снимки Людмила опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Белова прокомментировала выступление украинской команды на чемпионате мира-2025.