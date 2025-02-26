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В Украине официально признали военно-технологический спорт

Другие виды

Он объединяет четыре направления

В Украине официально признали военно-технологический спорт

фото з відкритих джерел

Новина українською

25 февраля 2025 года Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт новым неолимпийским видом спорта. Соответствующий приказ №1105 включает эту дисциплину в Реестр признанных видов спорта в Украине.

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Военно-технологический спорт объединяет соревнования в четырех направлениях: воздух, земля, вода и киберпространство. Участники будут соревноваться в управлении дронами и наземными роботизированными комплексами, выполняя задачи по гонкам, перехвату, разведке, дистанционному поражению и комбинированным миссиям. Новый вид спорта открывает возможности для молодых инженеров, программистов, операторов дронов и аналитиков развивать свои навыки, а также для ветеранов, которые смогут передавать свой опыт, обучая молодежь.

Развитием дисциплины будет заниматься Федерация военно-технологического спорта Украины. В планах - создание профессиональных лиг, проведение международных турниров и интеграция этого вида спорта в учебные программы технических университетов и военных заведений. Украина стремится стать мировым лидером в этой инновационной спортивной сфере, используя свой уникальный опыт.

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Источник:
Міністерство молоді та спорту України
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
26.02.2025 в 19:58
когда войну признают
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
26.02.2025 в 19:58
когда войну признают
Ответить
0
0

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