Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Украине официально признали военно-технологический спорт
Он объединяет четыре направления
фото з відкритих джерел
25 февраля 2025 года Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт новым неолимпийским видом спорта. Соответствующий приказ №1105 включает эту дисциплину в Реестр признанных видов спорта в Украине.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Военно-технологический спорт объединяет соревнования в четырех направлениях: воздух, земля, вода и киберпространство. Участники будут соревноваться в управлении дронами и наземными роботизированными комплексами, выполняя задачи по гонкам, перехвату, разведке, дистанционному поражению и комбинированным миссиям. Новый вид спорта открывает возможности для молодых инженеров, программистов, операторов дронов и аналитиков развивать свои навыки, а также для ветеранов, которые смогут передавать свой опыт, обучая молодежь.
Развитием дисциплины будет заниматься Федерация военно-технологического спорта Украины. В планах - создание профессиональных лиг, проведение международных турниров и интеграция этого вида спорта в учебные программы технических университетов и военных заведений. Украина стремится стать мировым лидером в этой инновационной спортивной сфере, используя свой уникальный опыт.
Популярное сейчас
- Тренер Бенфики поставил точку в вопросе об основном голкипере команды
- Известны новые правила, которые могут изменить футбол уже в следующем сезоне
- "Имел пару разговоров с руководством". Мог ли Ракицкий купить клуб Первой лиги?
- Украинский гимнаст Чепурный завоевал две медали на этапе Кубка мира в Германии
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Бывший капитан Динамо перенес хирургическое вмешательство
Комментарии 1