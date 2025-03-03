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Министерство молодежи и спорта лишило титулов многих предателей, среди них Тимощук и Карякин
Вычищаем ряды сепаратистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство молодежи и спорта Украины лишило наград и званий целый перечень лиц, предателей родины.
Звание "Заслуженный мастер спорта Украины" лишено: Анатолия Тимощука (футбол), Сергея Карякина (шахматы)
Звание "Заслуженный тренер Украины" лишено: Сергея Степаненко (велосипедный спорт)
Звание "Мастер спорта Украины международного класса" лишили: Ларису Жалинскую (академическую гребле), Каху Каладзе (футбол), Олега Мосура (украинская борьба на поясах), Александра Ощепкова (универсальный бой), Юрия Василишина (комбат Дзю-Дзюцу), Марка Бойчука (шахматы), Владимира Куруоглу (пауэрлифтинг с недостатками зрения)
Звание "Мастер спорта Украины" лишили: Дмитрия Грущака (биатлон), Владислава Атамасова (вольная борьба), Ларису Жалинскую (академическая гребля), Анатолия Тимощука (футбол), Евгения Пилипюка (карате), Александра Ощепкова (универсальный бой), Дмитрия Макарова, Тимура Курбанкадиева, Артема Мелкумяна, Андрея Стояна (смешанные единоборства (ММА), Турал Рамила оглы Баширова (кикбоксинг ИСКА), Артема Мелкумяна (рукопашный бой), Дарья Королевич (тхэквондо), Александра Магду (пляжный футбол), Сергея Карякина (шахматы), Владимира Куруоглу (пауэрлифтинг с недостатками зрения).
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