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Министерство молодежи и спорта лишило титулов многих предателей, среди них Тимощук и Карякин

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Министерство молодежи и спорта лишило титулов многих предателей, среди них Тимощук и Карякин

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Министерство молодежи и спорта Украины лишило наград и званий целый перечень лиц, предателей родины.

Звание "Заслуженный мастер спорта Украины" лишено: Анатолия Тимощука (футбол), Сергея Карякина (шахматы)

Звание "Заслуженный тренер Украины" лишено: Сергея Степаненко (велосипедный спорт)

Звание "Мастер спорта Украины международного класса" лишили: Ларису Жалинскую (академическую гребле), Каху Каладзе (футбол), Олега Мосура (украинская борьба на поясах), Александра Ощепкова (универсальный бой), Юрия Василишина (комбат Дзю-Дзюцу), Марка Бойчука (шахматы), Владимира Куруоглу (пауэрлифтинг с недостатками зрения)

Звание "Мастер спорта Украины" лишили: Дмитрия Грущака (биатлон), Владислава Атамасова (вольная борьба), Ларису Жалинскую (академическая гребля), Анатолия Тимощука (футбол), Евгения Пилипюка (карате), Александра Ощепкова (универсальный бой), Дмитрия Макарова, Тимура Курбанкадиева, Артема Мелкумяна, Андрея Стояна (смешанные единоборства (ММА), Турал Рамила оглы Баширова (кикбоксинг ИСКА), Артема Мелкумяна (рукопашный бой), Дарья Королевич (тхэквондо), Александра Магду (пляжный футбол), Сергея Карякина (шахматы), Владимира Куруоглу (пауэрлифтинг с недостатками зрения).

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 16:05
А пархатого барсел0ха -- каструвати треба, бо він шпилить свою сіфілісну сестру шарлотку, потім з'являється виводок зайвохромосомних ка.цапів, як фатов, гудвін, морська свинка №123 та ще пара недоношених жертв інцеста...
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Комментарии 6
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 16:05
А пархатого барсел0ха -- каструвати треба, бо він шпилить свою сіфілісну сестру шарлотку, потім з'являється виводок зайвохромосомних ка.цапів, як фатов, гудвін, морська свинка №123 та ще пара недоношених жертв інцеста...
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Gudvin85 (Киев)
03.03.2025 в 16:42
Так себе от тебя рекомендация по апгрейду. Оно понятно тебе без яиц удобнее ж.0пу вылизывать, а другим твоя аэродинамика по барабану
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Gudvin85 (Киев)
03.03.2025 в 16:04
На что деньги тратят
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fanatSD (донецк)
03.03.2025 в 16:12
лучше бы потратили на твою кастрацию,заодно и отрезали тебе ......язык
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Gudvin85 (Киев)
03.03.2025 в 16:44
Какашкин, ты перелогиниться забыла, вот Дууypa!
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.03.2025 в 15:40
Ще боксера Васю з Білгорода-Дністровського треба позбавити
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