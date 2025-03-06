  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Клебо установил рекорд по победам на чемпионате мира по лыжным гонкам
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клебо установил рекорд по победам на чемпионате мира по лыжным гонкам

Другие виды

Обошёл своего соотечественника

Клебо установил рекорд по победам на чемпионате мира по лыжным гонкам

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд по победам на чемпионате мира по лыжным гонкам.

В составе мужской эстафеты лыжник получил золото. Эта победа стала для него 14-й на Чемпионате мира.

Благодаря победе, Клебо побил мировой рекорд другого норвежца Петтера Нуртуга, у которого было 13 побед.

Также в эстафете за Норвегию участвовали Эрик Валнес, Мартин Левстрем Ниенге и Харальд Амундсен.

Результаты эстафеты

  1. Норвегия (Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен, Йоханнес Клебо) — 1:08.13,7
  2. Швейцария (Сириль Фендрих, Йонас Бауман, Джейсон Рюэш и Валерио Гронд) — отставание +21,6
  3. Швеция (Трульс Гиссельман, Вильям Порома, Йенс Бурман и Эдвин Ангер) +21,8
  4. Франция +25,2
  5. Канада +25,3
  6. Италия +31,1
По теме
yellow-arrow
Министерство молодежи и спорта лишило титулов многих предателей, среди них Тимощук и Карякин
yellow-arrow
В Украине официально признали военно-технологический спорт
yellow-arrow
Лузан показала фантастические пейзажи португальского побережья. Фото
Йоханнес Клебо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости