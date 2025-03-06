Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клебо установил рекорд по победам на чемпионате мира по лыжным гонкам
Обошёл своего соотечественника
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд по победам на чемпионате мира по лыжным гонкам.
В составе мужской эстафеты лыжник получил золото. Эта победа стала для него 14-й на Чемпионате мира.
Благодаря победе, Клебо побил мировой рекорд другого норвежца Петтера Нуртуга, у которого было 13 побед.
Также в эстафете за Норвегию участвовали Эрик Валнес, Мартин Левстрем Ниенге и Харальд Амундсен.
Результаты эстафеты
- Норвегия (Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен, Йоханнес Клебо) — 1:08.13,7
- Швейцария (Сириль Фендрих, Йонас Бауман, Джейсон Рюэш и Валерио Гронд) — отставание +21,6
- Швеция (Трульс Гиссельман, Вильям Порома, Йенс Бурман и Эдвин Ангер) +21,8
- Франция +25,2
- Канада +25,3
- Италия +31,1
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. ЛНЗ – Динамо 1:2. Киевляне вырывают три очка в Черкассах
- Залужный назвал потери Украины в войне против России
- "Мир не может означать капитуляцию Украины". Зеленский отреагировал на слова Макрона
- Министерство молодежи и спорта лишило титулов многих предателей, среди них Тимощук и Карякин
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000