Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд по победам на чемпионате мира по лыжным гонкам.

В составе мужской эстафеты лыжник получил золото. Эта победа стала для него 14-й на Чемпионате мира.

Благодаря победе, Клебо побил мировой рекорд другого норвежца Петтера Нуртуга, у которого было 13 побед.

Также в эстафете за Норвегию участвовали Эрик Валнес, Мартин Левстрем Ниенге и Харальд Амундсен.

Результаты эстафеты