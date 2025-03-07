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Владислав Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на чемпионате мира по скелетону
Ярослав Лавренюк также обновил личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
Два украинца впервые выступили в решающем раунде чемпионата мира-2025 по скелетону, по итогам которого оба обновили личные рекорды на турнире.
Во второй день турнира 7 марта Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк должны были преодолеть еще два спуска.
В третьем спуске Гераскевич превзошел оба предыдущих собственных результата — выехал с 54 секунд (53.38) и показал четвертое время среди всех участников. Это позволило украинцу подняться на седьмое промежуточное место перед заключительным спуском.
Лавренюк с 54.33 секунды в третьем спуске сумел установить новый личный рекорд. Четвертый спуск стал еще лучше - 54.26 секунды. Этот результат позволил Ярославу удержать 21-ю позицию и установить новый персональный рекорд в рамках чемпионата.
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Не остался без рекорда и Гераскевич. Со временем в 53.61 секунды он сумел завершить чемпионат четвертым, в том числе опередив действующего олимпийского чемпиона Кристофера Грётера.
ЧМ-2025 по скелетону. Мужчины
1. Мэтт Уэстон (Великобритания) 3:35.48
2. Маркус Ваятт (Великобритания) +1.90
3. Аксель Юнгк (Германия) +1.93
4. Владислав Гераскевич (Украина) +2.01
...
21. Ярослав Лавренюк (Украина) +3.21
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