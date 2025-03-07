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Владислав Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на чемпионате мира по скелетону

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Ярослав Лавренюк также обновил личный рекорд

Владислав Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на чемпионате мира по скелетону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два украинца впервые выступили в решающем раунде чемпионата мира-2025 по скелетону, по итогам которого оба обновили личные рекорды на турнире.

Во второй день турнира 7 марта Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк должны были преодолеть еще два спуска.

В третьем спуске Гераскевич превзошел оба предыдущих собственных результата — выехал с 54 секунд (53.38) и показал четвертое время среди всех участников. Это позволило украинцу подняться на седьмое промежуточное место перед заключительным спуском.

Лавренюк с 54.33 секунды в третьем спуске сумел установить новый личный рекорд. Четвертый спуск стал еще лучше - 54.26 секунды. Этот результат позволил Ярославу удержать 21-ю позицию и установить новый персональный рекорд в рамках чемпионата.

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Не остался без рекорда и Гераскевич. Со временем в 53.61 секунды он сумел завершить чемпионат четвертым, в том числе опередив действующего олимпийского чемпиона Кристофера Грётера.

ЧМ-2025 по скелетону. Мужчины

1. Мэтт Уэстон (Великобритания) 3:35.48

2. Маркус Ваятт (Великобритания) +1.90

3. Аксель Юнгк (Германия) +1.93

4. Владислав Гераскевич (Украина) +2.01

...

21. Ярослав Лавренюк (Украина) +3.21

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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