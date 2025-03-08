Украинский гимнаст Чепурный взял бронзу на этапе Кубка мира в Баку

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую награду на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает НОК Украины.

В вольных упражнениях на третье место пьедестала почета поднялся участник Олимпийских игр-2024. За свое выступление украинец получил 13,633 балла.

Для Назара этот подиум стал 10-м на уровне этапов Кубка мира. Завтра, 9 марта, украинцы сразятся в финалах в опорном прыжке и на коне.