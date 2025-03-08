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Гераскевич: Чтобы там не было, любите маму, ешьте кашу и любите Украину

Другие виды
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Легендарные слова

Гераскевич: Чтобы там не было, любите маму, ешьте кашу и любите Украину

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вспомнил слова легендарного воина Назария Гринцевича после выступления на чемпионате мира-2025, где наш соотечественник занял четвертое место.

"Защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич – один из лучших сынов Украины. Всю свою сознательную жизнь он посвятил защите нашей страны от террористов и даже после плена вернулся к защите Украины, где и погиб в возрасте 21 года.

"Чтобы там не было, любите маму, ешьте кашу и любите Украину". Эти слова боец ​​сказал, находясь на "Азовстали". Эта цитата стала крылатой, и она должна передаваться из поколения в поколение. Мы должны помнить людей, их подвиги и распространять эту память" – цитирует слова Гераскевича tribuna.com.

Напомним, ранее украинский гимнаст Чепурный взял бронзу на этапе Кубка мира в Баку.

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