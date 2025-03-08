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Гераскевич: Чтобы там не было, любите маму, ешьте кашу и любите Украину
Легендарные слова
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вспомнил слова легендарного воина Назария Гринцевича после выступления на чемпионате мира-2025, где наш соотечественник занял четвертое место.
"Защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич – один из лучших сынов Украины. Всю свою сознательную жизнь он посвятил защите нашей страны от террористов и даже после плена вернулся к защите Украины, где и погиб в возрасте 21 года.
"Чтобы там не было, любите маму, ешьте кашу и любите Украину". Эти слова боец сказал, находясь на "Азовстали". Эта цитата стала крылатой, и она должна передаваться из поколения в поколение. Мы должны помнить людей, их подвиги и распространять эту память" – цитирует слова Гераскевича tribuna.com.
Напомним, ранее украинский гимнаст Чепурный
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