Гераскевич: Чтобы там не было, любите маму, ешьте кашу и любите Украину

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вспомнил слова легендарного воина Назария Гринцевича после выступления на чемпионате мира-2025, где наш соотечественник занял четвертое место.

"Защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич – один из лучших сынов Украины. Всю свою сознательную жизнь он посвятил защите нашей страны от террористов и даже после плена вернулся к защите Украины, где и погиб в возрасте 21 года.

"Чтобы там не было, любите маму, ешьте кашу и любите Украину". Эти слова боец ​​сказал, находясь на "Азовстали". Эта цитата стала крылатой, и она должна передаваться из поколения в поколение. Мы должны помнить людей, их подвиги и распространять эту память" – цитирует слова Гераскевича tribuna.com.