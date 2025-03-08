Прыжки с трамплина. Марусяк повторил рекорд Украины на чемпионате мира-2025

Украинский спортсмен Евгений Марусяк выступил на чемпионате мира по прыжкам с трамплина. Наш спортсмен по итогам квалификации с 14 результатом пробился в финал соревнований.

В решающем раунде Евгений прыгнул на 125,5 метра и получил 118,8 балла. В итоге украинец занял 17 позицию.

Этот результат – повторение рекорда Украины на чемпионатах мира по прыжкам с трамплина. Марусяк побил свой же показатель, который установил в 2023 году (27-я позиция).

ТОП-5 результатов в истории Украины на чемпионатах мира:

17-е место: Евгений Марусяк (2017 – нормальный трамплин, 2025)

27-е место: Евгений Марусяк (2023)

28-е место: Владимир Бощук (2009)

29-е место: Виталий Калиниченко (2021)