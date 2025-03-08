Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прыжки с трамплина. Марусяк повторил рекорд Украины на чемпионате мира-2025
Работать и результат придет
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский спортсмен Евгений Марусяк выступил на чемпионате мира по прыжкам с трамплина. Наш спортсмен по итогам квалификации с 14 результатом пробился в финал соревнований.
В решающем раунде Евгений прыгнул на 125,5 метра и получил 118,8 балла. В итоге украинец занял 17 позицию.
Этот результат – повторение рекорда Украины на чемпионатах мира по прыжкам с трамплина. Марусяк побил свой же показатель, который установил в 2023 году (27-я позиция).
ТОП-5 результатов в истории Украины на чемпионатах мира:
17-е место: Евгений Марусяк (2017 – нормальный трамплин, 2025)
27-е место: Евгений Марусяк (2023)
28-е место: Владимир Бощук (2009)
29-е место: Виталий Калиниченко (2021)
Популярное сейчас
- Запрет США передавать разведданные Украины сразу привел к большим потерям ВСУ – СМИ
- Барселона хочет летом оформить переход правого защитника
- Россияне ночью атаковали Украину ракетами и 145 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
- Клебо установил рекорд по победам на чемпионате мира по лыжным гонкам
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО