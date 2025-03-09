Гимнастика. Украинец Чепурный взял золото на этапе Кубка мира в Баку

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал золотую награду на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает НОК Украины.

На первую ступеньку пьедестала почета в опорном прыжке поднялся наш соотечественник. Его показатель – 14.466 балла, что обеспечили победу украинцу.

Напомним, что накануне в вольных упражнениях Назар стал третьим . В общей сложности, для спортивного гимнаста это четвертая награда в текущем соревновательном сезоне и первая — золотая.