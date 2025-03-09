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Гимнастика. Украинец Чепурный взял золото на этапе Кубка мира в Баку
Еще одна медаль
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал золотую награду на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает НОК Украины.
На первую ступеньку пьедестала почета в опорном прыжке поднялся наш соотечественник. Его показатель – 14.466 балла, что обеспечили победу украинцу.
Напомним, что накануне в вольных упражнениях Назар
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