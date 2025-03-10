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Сергей Кулиш - чемпион Европы по пулевой стрельбе

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Он обошел нейтрального спортсмена

Сергей Кулиш - чемпион Европы по пулевой стрельбе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинец Сергей Кулиш стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе. Соревнования состоялись в Осиеке, Хорватия. На дистанции из 10 м в стрельбе из винтовки он преодолел квалификацию, набрав 630,4 балла.

В финале украинец обошел нейтрального спортсмена Илью Марсова.

Чемпионат Европы по стрельбе. Мужчины

1. Сергей Кулиш (Украина) - 252,0

2. Илья Марсов - 251,7

3. Миран Маричич (Хорватия) - 229,6

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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