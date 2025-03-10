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Сергей Кулиш - чемпион Европы по пулевой стрельбе
Он обошел нейтрального спортсмена
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Сергей Кулиш стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе. Соревнования состоялись в Осиеке, Хорватия. На дистанции из 10 м в стрельбе из винтовки он преодолел квалификацию, набрав 630,4 балла.
В финале украинец обошел нейтрального спортсмена Илью Марсова.
Чемпионат Европы по стрельбе. Мужчины
1. Сергей Кулиш (Украина) - 252,0
2. Илья Марсов - 251,7
3. Миран Маричич (Хорватия) - 229,6
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