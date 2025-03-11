  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинская федерация гимнастики отреагировала на визит Ватанабе в Москву
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская федерация гимнастики отреагировала на визит Ватанабе в Москву

Другие виды
Обновлено

Позор и лицемерие

Украинская федерация гимнастики отреагировала на визит Ватанабе в Москву

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская федерация гимнастики отреагировала на визит президента Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата в президенты МОК Моринари Ватанабе в россию.

"Украинская федерация гимнастики считает визит президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе в страну, развязавшую величайшую войну в Европе после Второй мировой и ежедневно убивающую украинцев, а также объятия с подсанкционным гимнастом никитой нагорным недопустимым поведением.

В то же время, хотим заметить, что этот визит не изменит ситуацию с участием российских гимнастов в чемпионатах мира и Олимпийских играх, ведь их участие заблокировано решением Конгресса European Gymnastics. А на чемпионат мира спортсмены квалифицируются через первенство Европы.

российский спорт и их спортсмены не заслуживают ни крошки внимания. Как от Украины, так и от мира. Заслуживает внимания наше государство, которое уже четвертый год отстаивает свою независимость и будущее Европы. Надеемся, наши партнеры не будут об этом забывать" – говорится в сообщении.

По теме
yellow-arrow
Сергей Кулиш - чемпион Европы по пулевой стрельбе
yellow-arrow
Гимнастика. Украинец Чепурный взял золото на этапе Кубка мира в Баку
yellow-arrow
Прыжки с трамплина. Марусяк повторил рекорд Украины на чемпионате мира-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tribuna.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости