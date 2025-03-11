Украинская федерация гимнастики отреагировала на визит Ватанабе в Москву

Украинская федерация гимнастики отреагировала на визит президента Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата в президенты МОК Моринари Ватанабе в россию.

"Украинская федерация гимнастики считает визит президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе в страну, развязавшую величайшую войну в Европе после Второй мировой и ежедневно убивающую украинцев, а также объятия с подсанкционным гимнастом никитой нагорным недопустимым поведением.

В то же время, хотим заметить, что этот визит не изменит ситуацию с участием российских гимнастов в чемпионатах мира и Олимпийских играх, ведь их участие заблокировано решением Конгресса European Gymnastics. А на чемпионат мира спортсмены квалифицируются через первенство Европы.

российский спорт и их спортсмены не заслуживают ни крошки внимания. Как от Украины, так и от мира. Заслуживает внимания наше государство, которое уже четвертый год отстаивает свою независимость и будущее Европы. Надеемся, наши партнеры не будут об этом забывать" – говорится в сообщении.