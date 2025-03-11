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Украинская федерация гимнастики: российский спорт и их спортсмены не заслуживают ни на крупицу внимания

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Но президент Международной федерации гимнастики решил по другому

Украинская федерация гимнастики: российский спорт и их спортсмены не заслуживают ни на крупицу внимания

Фото: Facebook

Новина українською

Украинская федерация гимнастики прокомментировала визит президента Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата в президенты МОК Моринари Ватанабе в Москву.

"Украинская федерация гимнастики считает визит президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе в страну, которая развязала самую большую войну в Европе после Второй мировой и ежедневно убивает украинцев, а также объятия с подсанкционным гимнастом никитой нагорным недопустимым поведением.

В то же время хотим заметить, что этот визит не изменит ситуацию с участием российских гимнастов в чемпионатах мира и Олимпийских играх, ведь их участие заблокировано решением Конгресса European Gymnastics. А на чемпионат мира спортсмены квалифицируются через первенство Европы.

российский спорт и их спортсмены не заслуживают ни на крупицу внимания. Как от Украины, так и от мира. Зато заслуживает внимания наше государство, которое уже четвертый год отстаивает свою независимость и будущее Европы. Надеемся, наши партнеры не будут об этом забывать", — сообщила федерация.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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